ООН создаст международный «Совет мира» в Газе под руководством США

Историческое решение принял Совет Безопасности ООН, утвердивший мирную инициативу президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщает РБК .

За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран-членов Совбеза, при этом постоянные члены Россия и Китай воздержались, что позволило документу вступить в силу.

Ключевыми положениями плана стали создание международного «Совета мира» под личным руководством Трампа и размещение в регионе многонациональных сил.

Американский лидер в своем аккаунте Truth Social назвал это голосование «одним из важнейших решений в истории ООН», поблагодарив все страны-участницы, включая воздержавшихся российских и китайских представителей. Особую признательность Белый дом выразил ключевым региональным игрокам — Катару, Египту, ОАЭ и Саудовской Аравии, чья поддержка стала определяющей для принятия резолюции.

Документ, по заявлению администрации США, должен стать основой для стабилизации обстановки в палестинском анклаве и создания предпосылок для долгосрочного урегулирования.