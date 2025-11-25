Миротворческая активность президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может помешать Лондону и дальше обогащаться за счет крови украинцев. У Великобритании есть «страховочный вариант», чтобы сорвать ее. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Британия хочет дискредитировать Трампа, чтобы сбить его настрой на миротворческую деятельность. В частности она подготовила планы реанимации фейковых «досье» бывшего сотрудника своей разведки Кристофера Стила.

Согласно планам, предлагается обвинить президента США и его близких в связях с советскими и российскими спецслужбами. В СВР уверены, что «страховочный вариант» Лондона не увенчается успехом.

По данным службы, Трамп с легкостью поставит на место своих союзников за попытки использовать фейковые сведения. Великобритании придется искать замену «кровавым деньгам, зарабатываемым на Украине».

Ранее в СВР заявили, что Лондон спасает свою экономику от банкротства за счет украинского кризиса. Он хочет заработать миллиарды на поставках вооружения Киеву.

