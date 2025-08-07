ОАЭ опровергли информацию об уничтожении самолета с наемниками в Судане

Заявления о том, что правительственные войска Судана уничтожили самолет ОАЭ с колумбийскими наемниками на борту, являются фейком, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Ранее СМИ писали, что по самолету, приземлившемуся на аэродроме, который контролируется мятежниками из Сил быстрого реагирования (СБР), был совершен удар. Сообщалось о якобы гибели 40 боевиков.

Представители властей ОАЭ назвали эти сведения «полностью ложными». Они не имеют доказательств. В ОАЭ считают, что информация об уничтожении эмиратского самолета с наемниками является продолжением суданской кампании «дезинформации и искажения фактов».

Между тем источник в суданских вооруженных силах утверждал, что борт с колумбийцами был ликвидирован в аэропорту города Ньяла провинции Южный Дарфур.

Власти Судан считают, что ОАЭ поддерживают СБР, которые ведут войну с правительственными войсками с 2023 года. Абу-Даби отрицает это.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Предстоящие переговоры, которые намечены на следующую неделю, могут пройти именно там.