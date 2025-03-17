NYT: США выходят из международной группы, ведущей расследования в отношении РФ

Соединенные Штаты сообщили Евросоюзу, что выходят из международной группы, которая ведет расследования, в том числе против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на New York Times (NYT).

Президент США Дональд Трамп утром в понедельник заявил, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным 18 марта. Американский лидер планирует обсудить вопрос вокруг некоторых территорий, например, контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Вечером 16 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что страна ждет многого от переговоров Трампа и Путина. Беседа должна пройти в позитивной манере и быть конструктивной.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что полное прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и вывод американских сил продемонстрируют РФ, что страна хочет мира.