NYP: в США опровергли заявление Зеленского о визите Трампа на Украину

Штаб Дональда Трампа опроверг заявление, что президент Зеленский в частном порядке пригласил бывшего лидера США на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.

«Не было никаких попыток установить контакт», — сказал представитель штаба.

Трамп, по его словам, считает нецелесообразным сегодня посещать Украину, так как он «не является главнокомандующим».

Зеленский ранее в интервью Bild сказал, что Трампа пригласили посетить Украину. Также лидер выразил готовность к интервью с бывшим хозяином Белого дома. При этом Зеленский пояснил, что сам политику не звонил, но его якобы пригласили «как публично, так и не публично».