Носителей ядерного оружия перебросили в Польшу на фоне напряженности с Россией

В Польшу переброшены французские истребители Rafale, которые способны нести ядерное оружие. Пока нет полной уверенности в том, что на самолетах нет ядерных зарядов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Defence24.

В Польшу прибыли двухместные самолеты из 4-го дивизиона базы Сен-Дизье, специализирующегося на носителях атомных вооружений. Предварительно, на прилетевших истребителях нет ядерных зарядов, однако с полной уверенностью этого утверждать нельзя, поскольку в стране также приземлился транспортный самолет поддержки А400М.

Ранее в Польше заявляли, что на их территории якобы упали российские дроны. Посольство РФ в Варшаве отвечало, что польская сторона не предоставила никаких доказательств, что летевшие со стороны Украины дроны были российскими. Минобороны России также подтверждало готовность провести консультации с оборонным ведомством Польши по этому вопросу.

Позже западные СМИ сообщили о стягивании 40 000 польских военных к границам России и Белоруссии. После этого НАТО объявило об операции «Восточный часовой» на восточных границах блока, в том числе на госрубежах с Россией.

