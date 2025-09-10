Минобороны РФ: объекты для поражения на территории Польши не планировались

Прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, при этом объекты для поражения на территории Польши не планировались, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что дальность полета применяемых для массированного удара по объектам на Украине российских беспилотников, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 км.

Кроме того, в Минобороны РФ выразили готовность провести консультации с польским оборонным ведомством после инцидента с БПЛА.

10 сентября в Польше заявили об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Польские власти созвали экстренное заседание из-за инцидента. Затем Варшава попросила запустить 4-ю статью устава НАТО. Между тем временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что сбитые республикой беспилотники влетели со стороны Украины.

