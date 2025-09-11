Польша стягивает 40 тыс военных к границам РФ и Белоруссии после падения БПЛА

TVP World: Польша направляет 40 тысяч военных к границам РФ и Белоруссии

Польша направляет 40 000 военнослужащих к границам с Россией и Белоруссией на фоне напряженности из-за инцидента с падением БПЛА на ее территории, сообщает польская международная новостная сеть TVP World . Солдат стягивают к госрубежам на фоне готовящихся российско-белорусских учений «Запад-2025».

Издание утверждает, что Варшава приняла решение о «размещении „около 40 000“ собственных военнослужащих» у восточной границы в том числе из-за того, что в учениях Москвы и Минска поучаствуют «десятки тысяч» армейцев.

«Польша готовилась к учениям „Запад-2025“ много месяцев», — сказал замминистра обороны Польши Цезарий Томчик телеканалу Polsat News.

Польша граничит с Россией со стороны Калининградской области, с Белоруссией — со стороны Брестской и Гродненской областей.

10 сентября в Польше заявили, что ночью на их территории якобы упали российские беспилотники. Минобороны России подчеркивало, что наносило удар дронами по целям на Западной Украине, а польские объекты атаковать не планировалось. В Москве также подтверждали готовность провести консультации с оборонным ведомством Польши после инцидента с БПЛА.



Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.