НАТО объявило об операции «Восточный часовой» на границах с Россией

НАТО запускает операцию «Восточный часовой» для укрепления позиций на всем восточном фланге блока, на котором есть в том числе границы с Россией. Такое заявление сделали генсек объединения Марк Рютте и Верховный главком Объединенными Вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич на совместной пресс-конференции, сообщает РБК .

В ходе операции задействуют силы в том числе Германии, Великобритании, Франции, Дании и других членов военного блока. На фоне заявлений о падении БПЛА в Польше Рютте пояснил, что «противодействие агрессии и защита каждого члена альянса» играют решающую роль для НАТО.

«Защита восточного фланга — наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу „Восточный часовой“ для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга», — объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Гринкевич добавил, что НАТО уже начало операцию «Восточный часовой».

Ранее Польша заявила, что 10 сентября сбила в своем воздушном пространстве «российские дроны». Посольство РФ в Варшаве отвечало, что польская сторона не предоставила никаких доказательств, что дроны, летевшие со стороны Украины, были российскими. Минобороны России также подтверждало готовность провести консультации с оборонным ведомством Польши.

Накануне, 11 сентября, польские СМИ сообщали о стягивании 40 000 бойцов ВС Польши к границам России и Белоруссии.

