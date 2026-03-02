Немецкие журналисты заявили, что Россия способна создать НАТО серьезные трудности в Балтийском море. Об этом сообщает АБН24 .

По оценке издания Merkur, российские военные корабли могут стать испытанием для Североатлантического альянса в регионе Балтики.

«Военные корабли Путина могут стать испытанием для НАТО», — написали авторы немецкого издания.

Командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Ян-Кристиан Каак подчеркнул, что Балтийское море нельзя считать зоной полного контроля альянса.

«Это не море НАТО и никогда им не будет, пока у России есть Калининград и Санкт-Петербург. Балтийское море очень узкое — это означает, что мы сталкиваемся с угрозой», — отметил он.

В публикации также уточняется, что Россия теоретически способна перекрыть морские маршруты силами флота или из Калининграда. В таком случае, считают в Германии, под угрозой окажется снабжение немецкой бригады в Руднинкае.

