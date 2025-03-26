«Не так гладко»: Politico раскрыло настоящую реакцию Трампа на скандал с чатом

Politico: Трамп был взбешен из-за скандала с чатом по обсуждению ударов США

Президент США Дональд Трамп был «расстроен, взбешен и подозрителен», когда узнал подробности скандала с добавлением главреда The Atlantic Джеффри Голдберга в чат, где обсуждались удары США по йеменским хуситам, утверждает Politico со ссылкой на четыре источника. По данным издания, политика особенно разозлил факт, что у его советника по нацбезопасности Майкла Уолтца был сохранен номер главы издания, на которое он «давно держал обиду».

Три источника заявили, что Трамп «был взбешен и подозрителен» из-за того, что его соратник добавил номер Голдберга в свою телефонную книгу. Позже журналист говорил, что в секретный чат с первыми лицами американского государства, который находился в мессенджере Signal, его включил именно Уолтц.

«Президент был взбешен тем, что Уолц мог быть таким глупым», — сказал четвертый собеседник, добавивший, что Трампа особенно встревожила неловкость ситуации.

По словам одного из источников, ситуация со случайным приглашением журналиста в чат обострила отношения Уолтца с ближайшим кругом американского президента.

«Утечка, хотя и случайная, стала еще более неприятной для Уолтца из-за ненависти Трампа к Atlantic», — отмечает Politico.

Дональд Трамп, в свою очередь, публично заступался за Майкла Уолтца после скандала с чатом. Он заявлял, что его советник — «хороший человек», который «усвоил урок».