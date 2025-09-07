НАТО наращивает противолодочный потенциал в Северной Атлантике

Норвегия заключила крупнейшую в своей истории оборонную сделку, приобретя у Великобритании партию современных фрегатов Type 26 (Global Combat Ship) для противодействия так называемой «российской подводной угрозе», сообщает немецкое издание Business Insider .

Сумма контракта превышает 10 миллиардов фунтов стерлингов. Корабли, оснащенные системами для обнаружения субмарин, радарами нового поколения и противовоздушным вооружением, войдут в состав объединенного ударного флота НАТО из 13 единиц.

Их ключевая задача — патрулирование Норвежского и Баренцева морей, через которые российские подлодки следуют в Северную Атлантику из Мурманска. Представитель альянса анонимно заявил, что фрегаты «укрепят военное преимущество» НАТО на северном фланге.

Министр обороны Великобритании Джон Хили прямо указал, что корабли будут «преследовать российские субмарины». Россия, обладающая одним из крупнейших подводных флотов в мире (до 64 единиц), рассматривает такие шаги как дестабилизирующие. Ранее Осло уже усилило морской компонент, закупив противолодочные самолеты P-8 Poseidon.