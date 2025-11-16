сегодня в 18:27

Нарышкин: РФ не даст подвергать сомнению роль СССР в победе над фашизмом

РФ не даст возможность подвергнуть сомнению решающую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. Россия — правопреемница Великой Победы, рассказал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС .

Россия настаивает на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала. Государство отстаивает правду, не позволяет говорить, что нацисты и сделанное ими было «не таким уж страшным», отметил Нарышкин.

Страна не допустит возможности подвергать сомнению ключевую роль СССР в победе над фашистской Германией и героизм солдат, офицеров Красной армии, подчеркнул директор СВР РФ.

Ранее Нарышкин заявил, что народы Советского Союза и КНР прошли через непростые испытания для отстаивания независимости государств во Второй мировой войне. Оба государства понесли большие потери.

