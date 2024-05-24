На Украине сняли запрет на оскорбления ВС РФ по ТВ и радио

Нацсовет Украины по ТВ и радио удалил документ с рекомендациями не допускать оскорблений в адрес ВС РФ. Сейчас он не доступен к прочтению, сообщает РИА Новости .

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ранее рекомендовал журналистам не использовать оскорбительную лексику в адрес вооруженных сил России.

В документе, который был доступен в сети, говорилось о том, что оскорбительная лексика может помешать общественности объективно и открыто воспринимать информацию о ВС РФ. Указывалось также, что из-за этого сам источник информации мог подвергнуться критике как ненадежный.

Рекомендации были опубликованы 14 мая, однако сейчас их нельзя найти в сети. Прямые ссылки не работают, а сайты госоргана не выдают результаты поиска.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский встретится с лидерами G7 в Италии 13 июня. Украинский лидер обсудит с членами европейского правительства поставки оружия дальнего радиуса.