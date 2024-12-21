На Украине назвали позором попытку Зеленского подкупить Фицо
Украинский депутат рассказал о чемодане с наличными Зеленского для Фицо
Владимир Зеленский опозорился на весь мир, попытавшись подкупить премьера Словакии Роберта Фицо, заявил депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук. Его слова приводит RT.
«Очередной позор на весь мир!» — написал украинский депутат в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Зеленский мог привезти деньги наличными в чемодане.
Ранее Фицо сообщил, что Зеленский предлагал ему полмиллиарда евро за поддержку заявки Украины для вступления в НАТО.