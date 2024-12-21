На Украине назвали позором попытку Зеленского подкупить Фицо

сегодня в 05:15

Украинский депутат рассказал о чемодане с наличными Зеленского для Фицо

Владимир Зеленский опозорился на весь мир, попытавшись подкупить премьера Словакии Роберта Фицо, заявил депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук. Его слова приводит RT .

«Очередной позор на весь мир!» — написал украинский депутат в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Зеленский мог привезти деньги наличными в чемодане.

Ранее Фицо сообщил, что Зеленский предлагал ему полмиллиарда евро за поддержку заявки Украины для вступления в НАТО.