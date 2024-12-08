На митинге оппозиции в Тбилиси заметили мужчину с нашивками ВСУ
На митинг оппозиции у парламента в Тбилиси пришел мужчина с нашивками ВСУ, сообщает РИА Новости.
Он был одет в военную куртку. Левый рукав украшен двумя нашивками в виде флагов Украины и Грузии, размещенными друг над другом — именно таким образом нашивки носят иностранные наемники на Украине.
Ранее протестующие в Тбилиси обстреляли грузинский парламент фейерверкам.
Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.