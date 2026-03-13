Мучается, но не снимает: Марко Рубио не может отказаться от подарка Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио мучается, но не снимает подарок американского президента Дональда Трампа. Речь о туфлях, которые на несколько размеров больше, сообщает «Bild на русском» *.

В Сети появились свежие фото Рубио с нескольких мероприятий. Многие заметили, что между пяткой и задником туфлей чиновника целая пропасть. Судя по всему, госсекретарь готов всячески угодить президенту, ведь обувь — его подарок.

Оказалось, что все мужчины администрации Трампа теперь носят одинаковую обувь марки Florsheim за 145 долларов. Туфли они получили в подарок от главы государства. По паре досталось журналистам Такеру Карлсону и Шону Хэннети, главе аппарата Белого дома Джеймсу Блэру и сенатору Линдси Грэму.

Все началось с заседания кабинета, на котором Трамп обратил внимание на туфли Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса, обозвав обувь «дерьмовой». Он решил на месте переобуть госслужащих. Трамп открыл каталог, спросил размеры, на что Вэнс ответил 13 (47 размер), Рубио — 11,5 (46 размер).

По мнению западных журналистов, по ошибке Рубио также пришли туфли размером как у Вэнса, но менять было поздно. При этом Трамп при каждом удобном случае спрашивает о туфлях, поэтому все боятся их не носить.

* СМИ признано иноагентом на территории России.

