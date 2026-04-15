Молдавия официально выходит из СНГ

Молдавия уведомила Белоруссию о том, что она официально покидает СНГ, сообщает РИА Новости .

В начале апреля парламент республики окончательно принял проекты денонсации соглашений о создании СНГ и устава содружества. Затем президент Майя Санду подписала соответствующий указ.

Вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой отметил, что 8 апреля Кишинев направил Минску уведомление о выходе из СНГ. Белорусская сторона подтвердила, что получила его.

Республика перестанет быть частью содружества через год, 8 апреля 2027 года.

О своем намерении выйти из СНГ Молдавия объявила в январе 2026 года. Именно тогда власти начали процесс расторжения основополагающих договоров с содружеством.

