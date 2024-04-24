Миршаймер: Россия с легкостью уничтожит все новые поставки вооружений ВСУ

«Вы можете быть уверены, что как только мы дадим системы ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на все, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали», — указал он в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Миршаймер отметил, что Украина получит от Соединенных Штатов артиллерию и несколько систем ПВО, способных сбивать самолеты, БПЛА и крылатые ракеты. Однако эксперт предупредил президента Зеленского о российских планирующих бомбах, которые сбрасываются на большом расстоянии от целей.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее назвал решение выделить Киеву новые средства ожидаемым. Оно должно еще сильнее разорить Украину и обогатить США.