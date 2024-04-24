Миршаймер: Россия с легкостью уничтожит все новые поставки вооружений ВСУ
Российские военнослужащие легко уничтожат все вооружение, которое США поставит Киеву в рамках нового пакета поддержки, заявил американский профессор Джон Миршаймер, пишет РИА Новости.
«Вы можете быть уверены, что как только мы дадим системы ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на все, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали», — указал он в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Миршаймер отметил, что Украина получит от Соединенных Штатов артиллерию и несколько систем ПВО, способных сбивать самолеты, БПЛА и крылатые ракеты. Однако эксперт предупредил президента Зеленского о российских планирующих бомбах, которые сбрасываются на большом расстоянии от целей.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее назвал решение выделить Киеву новые средства ожидаемым. Оно должно еще сильнее разорить Украину и обогатить США.