Минобороны США хочет получить доступ к российским военным архивам

Минобороны США через Агентство по учету военнопленных и пропавших без вести проводит тендер на поиск подрядчика для работы в российских военных архивах, сообщает RT .

Среди источников для анализа данных — Центральный архив Минобороны РФ (ЦАМО), Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), Государственный архив РФ (ГА РФ).

Согласно тендерной документации, в Москве будут работать три человека — два исследователя и руководитель исследований. Они будут проводить анализ материалов в русскоязычных источниках, составлять отчеты на русском и английском языках, а также общаться с российскими и американскими официальными лицами, включая дипломатов, военных и чиновников.

По мнению военного эксперта, капитана первого ранга в запасе Василия Дандыкина, целью американцев является получение доступа к информации о потерях РФ в современных военных конфликтах.

Заявки на участие в тендере принимают до 5 апреля.