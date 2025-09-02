Милонов заявил, что происходящее на Украине является признаком апокалипсиса

«На Украине происходит то, что фактически можно назвать одним из признаков наступления апокалипсиса. Там, где началось наше русское православие, организуются гонения на веру и церковь. А во главе этих гонений стоят натуральные язычники, поклоняющиеся Баалу, свастикам и прочим мерзостям. Верю, что каждого, кто приложил руку к этим гонениям, настигнет неизбежная кара в этой и следующей жизни», — отметил парламентарий.

Ранее украинская государственная служба по вопросам этнополитики инициировала судебный процесс, целью которого является запрет работы Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви.

