Милонов заявил, что зумеров нужно отправлять в психушку из-за безумных трендов
Фото - © Duma.gov.ru
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил обеспокоенность новым тревожным веянием среди молодежи в интернете. Он считает, что зумеров, следующих опасным трендам, необходимо изолировать в психиатрических учреждениях, сообщает «Абзац».
По словам депутата, современная молодежь увлеклась крайне рискованным трендом: подростки массово подрезают себе уголки рта, создавая эффект неестественно широкой улыбки.
Милонов подчеркнул, что подобное поведение требует немедленной психиатрической помощи и принудительной госпитализации.
«Всех, кто пытается форсить этот тренд, всех привлечь к уголовной ответственности, закрыть их блоги навсегда, а подростков, которые это делают, нужно направить на лечение в психиатрическую больницу, потому что в нормальном состоянии такое человек с собой не сделает», — заключил он.