Милонов заявил, что зумеров нужно отправлять в психушку из-за безумных трендов

По словам депутата, современная молодежь увлеклась крайне рискованным трендом: подростки массово подрезают себе уголки рта, создавая эффект неестественно широкой улыбки.

Милонов подчеркнул, что подобное поведение требует немедленной психиатрической помощи и принудительной госпитализации.

«Всех, кто пытается форсить этот тренд, всех привлечь к уголовной ответственности, закрыть их блоги навсегда, а подростков, которые это делают, нужно направить на лечение в психиатрическую больницу, потому что в нормальном состоянии такое человек с собой не сделает», — заключил он.