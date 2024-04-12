МИД РФ: Лондон уже начал наращивать свой ядерный потенциал

Британия может не остановиться на заявленном «потолке» во время наращивания ядерного потенциала, которое уже началось, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в беседе с ТАСС .

Журналисты попросили его оценить вероятность того, что Лондон начал вести активность в области ядерных вооружений. Ермаков назвал ее 100%-й.

«И далеко ходить за конкретными примерами не придется. Достаточно вспомнить, что ранее Великобритания под надуманными предлогами заявляла о намерении нарастить свой ядерный арсенал. Практическая реализация этого намерения наверняка в полном разгаре. При этом нет никаких гарантий, что британцы остановятся на анонсированном ими „потолке“ и не поднимут его еще выше», — пояснил он.

Также указанную активность могут подстегнуть последние неудачи Великобритании с испытательными пусками баллистических ракет с подлодок, добавил Ермаков.

Ранее канцелярия британского премьера Риши Сунака заявила о вложении дополнительных средств в развитие атомной энергетики и укрепление сил ядерного сдерживания. При этом у Лондона пока имеются только БРПЛ.