МИД РФ: Лондон уже начал наращивать свой ядерный потенциал
Британия может не остановиться на заявленном «потолке» во время наращивания ядерного потенциала, которое уже началось, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в беседе с ТАСС.
Журналисты попросили его оценить вероятность того, что Лондон начал вести активность в области ядерных вооружений. Ермаков назвал ее 100%-й.
«И далеко ходить за конкретными примерами не придется. Достаточно вспомнить, что ранее Великобритания под надуманными предлогами заявляла о намерении нарастить свой ядерный арсенал. Практическая реализация этого намерения наверняка в полном разгаре. При этом нет никаких гарантий, что британцы остановятся на анонсированном ими „потолке“ и не поднимут его еще выше», — пояснил он.
Также указанную активность могут подстегнуть последние неудачи Великобритании с испытательными пусками баллистических ракет с подлодок, добавил Ермаков.
Ранее канцелярия британского премьера Риши Сунака заявила о вложении дополнительных средств в развитие атомной энергетики и укрепление сил ядерного сдерживания. При этом у Лондона пока имеются только БРПЛ.