Метро остановлено в Харькове после взрывов

Харьковское метро не будет работать в городе в ближайшие часы из-за перебоев электроэнергии после серии взрывов, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов с своем Telegram .

«Метро ближайшие часы не будет работать, так что выстраивайте свои маршруты исходя из этого», — написал он.

Мэр также сообщал, что в городе слышны были взрывы на фоне воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что взрывы прогремели в ряде городов Украины, в том числе и в Киевской области. Оповещение об опасности объявлено по всей стране. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Харькове прозвучало минимум восемь взрывов.