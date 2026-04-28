Мерц занял последнее место в рейтинге политиков ФРГ

INSA: канцлер Германии получил 2,9 балла в рейтинге политиков и стал 20-м из 20

Канцлер Германии Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге популярности немецких политиков, набрав 2,9 балла из 10, сообщает «Царьград» .

Институт INSA по заказу издания Bild опросил жителей Германии и попросил оценить эффективность политиков по шкале от 0 («очень плохо») до 10 («очень хорошо»). Фридрих Мерц замкнул список из 20 человек, получив в среднем 2,9 балла.

Лучший результат показал министр обороны Борис Писториус — 4,9 балла. Второе и третье места разделили лидер партии «Зеленые» Джем Оздемир и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст — по 4,1 балла.

В пятерку также вошли премьер-министр Баварии Маркус Зедер и бывший вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заняла восьмое место с результатом 3,7 балла.

Опрос проводился с 24 по 27 апреля.

