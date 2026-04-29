Мерц заявил, что США оказались в унизительном положении

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США оказались в крайне невыгодном положении на фоне конфликта с Ираном и не смогли добиться успеха ни в военной, ни в дипломатической сфере, сообщает «ФедералПресс» .

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, несмотря на объявленный режим прекращения огня между США и Ираном. Переговоры зашли в тупик, что, по оценкам аналитиков, стало дополнительным ударом по позициям Вашингтона.

«Фридрих Мерц в ходе публичного выступления заявил, что США оказались в крайне невыгодном положении и фактически подверглись политическому унижению со стороны иранского руководства. По его словам, американские представители уже несколько раз ездили на переговоры в Исламабад, однако возвращались без каких-либо результатов. Мерц считает, что у Вашингтона нет четкой стратегии выхода из конфликта», – указано в материале.

Канцлер отметил, что Тегеран демонстрирует гибкость на переговорах, затягивая процесс и избегая реальных уступок. По его словам, Иран оказался более устойчивым игроком, чем ожидали оппоненты, а США не представили убедительного плана завершения операции. Мерц также напомнил о сложном и затяжном выходе США из конфликтов в Афганистане и Ираке.

Китайские аналитики назвали это заявление одним из самых жестких со стороны главы немецкого правительства и указали на нарастающие разногласия между США и европейскими союзниками. Мерц добавил, что последствия действий Вашингтона уже отражаются на экономике Германии, в том числе из-за энергетического кризиса, и подчеркнул, что Белый дом не уведомил партнеров по НАТО о планируемой операции.

