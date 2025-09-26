Меркель заявила, что была с Путиным по разные стороны баррикад

В беседе с изданием Der Spiegel экс-канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что была с президентом России Владимиром Путиным по разные стороны баррикад, сообщает RT .

По словам политика, российский лидер всегда смотрел на завершение холодной войны и распад СССР совсем иначе, чем она сама.

Меркель вспомнила, что в одной из первых бесед Путин заявил, что величайшей катастрофой XX века стал распад Советского Союза.

«Она ответила: „То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни“. Уже тогда ей стало ясно: „Это ставит нас по разные стороны баррикад“» — отмечается в материале.

