Меркель заявила, что была с Путиным по разные стороны баррикад
Ангела Меркель: Владимир Путин смотрел на распад СССР совершенно иначе
Фото - © РИА Новости, Михаил Климентьев
В беседе с изданием Der Spiegel экс-канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что была с президентом России Владимиром Путиным по разные стороны баррикад, сообщает RT.
По словам политика, российский лидер всегда смотрел на завершение холодной войны и распад СССР совсем иначе, чем она сама.
Меркель вспомнила, что в одной из первых бесед Путин заявил, что величайшей катастрофой XX века стал распад Советского Союза.
«Она ответила: „То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни“. Уже тогда ей стало ясно: „Это ставит нас по разные стороны баррикад“» — отмечается в материале.
