Медведев: СВО сильно изменит кадровую ситуацию в России после завершения

После завершения специальной военной операции кадровая ситуация в России претерпит серьезные изменения по сравнению с периодом перед началом СВО. Данная трансформация породит не только сложные вызовы, но и откроет новые перспективы, — об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, пишет ТАСС .

«Совершенно очевидно то, что после СВО кадровая ситуация в нашей стране будет существенно отличаться от того, что мы имели до того. В этом будут и определенные значимые, весьма значительные проблемы, и, наверное, какие-то определенные возможности», — заявил Медведев в ходе старта работ над народной программой своей партии.

Медведев акцентировал внимание на том, что в России существует значительное число сфер, где после окончания военных действий будет ощущаться потребность в рабочей силе.

По словам Медведева, в целом Россия сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов, это общеизвестный факт. Однако даже в структурах правопорядка крайне важно, чтобы работали подготовленные, целеустремленные молодые люди, преданные Родине. Медведев уверен, что этим критериям бойцы СВО будут соответствовать больше всех.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.