«Причина банальна: нужны деньги. Бабло — или лавэ иными словами», — отметил Медведев.

Он добавил, что политика президента Украины Владимира Зеленского привела экономику «умирающей» Украины к катастрофе. Более того, теперь стране необходимо оплачивать счета и отдавать деньги Западу, который сильно потратился, спонсируя «кровавую бойню».

По словам Медведева, чтобы пополнить «пустую казну», Украине необходим доступ к полезным ископаемым. Это поможет компенсировать потоки невозвратных денег, а источник ресурсов находится на Донбассе.

Медведев отметил, что там находится почти половина национальных богатств прежней Украины. Кроме того, огромные запасы ресурсов есть в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, которые вернулись в состав России.

Ранее Медведев высказался о шансе диалога с Киевом. По его словам, РФ втягивали в ненужные переговоры о заключении мира с Украиной на условиях Запада.