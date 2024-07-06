Макрона назвали «могильщиком» европейского единства
Президент Франции Эммануэль Макрон сам привел правых к власти в стране, проиграв им же объявленные досрочные выборы, пишет издание издание Responsible Statecraft.
Как считают авторы статьи, выпущенной аналитическим центром Куинси в Вашингтоне, Макрон проводил крайне непопулярную внутреннюю политику.
Чтобы отвлечь внимание французов от высоких налогов и растущих цен, президент Франции стал агрессивно поддерживать Украину
«Однако жесткая позиция Макрона по российско-украинскому конфликту не нашла отклика у избирателей. Напротив, большинство французов стремятся к прекращению конфликта даже без полной победы Украины», — пишет издание, которое цитирует RT.
Промахом Макрона воспользовалась лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая считается политиком, лояльно относящейся к России.
«Горькая ирония кроется в том, что из-за дерзкой попытки спасти проект европейского единства и стратегической автономии Макрон может сделаться его могильщиком», — резюмируют эксперты.