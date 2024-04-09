Макрон призвал Вучича к более тесным внешнеполитическим отношениям
Глава Франции видит Сербию в составе ЕС
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Президент Франции Эммануэль Макрон видит будущее Сербии в Евросоюзе, пишет РИА Новости.
По итогам встречи Макрона с сербским президентом Александром Вучичем в Париже, французский лидер подтвердил, что Сербия будет в Евросоюзе.
«Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», — заявил Макрон на пресс-конференции.
По словам Макрона, конфликт на Украине дал старт новой эре в Европе, которая характеризуется стремлением к воссоединению всего континента.
Глава сербского государства 7 апреля прибыл с рабочим визитом до 9 апреля во Францию. Вучич намерен договориться о поставках военных самолетов и боеприпасов.