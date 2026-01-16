МАГАТЭ сообщило о прекращения огня для ремонта ЛЭП на Запорожской АЭС Политика сегодня в 23:44

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удалось достичь согласия как Российской Федерации, так и Украины на введение режима локального прекращения огня, сообщает ТАСС.

Эта мера необходима для проведения срочного ремонта последней оставшейся резервной линии электропередачи (ЛЭП), питающей Запорожскую атомную электростанцию. Согласованное перемирие позволит специалистам приступить к восстановительным работам, критически важным для безопасной эксплуатации объекта, отмечается в заявлении. Запорожская АЭС, находящаяся под контролем России, неоднократно сталкивалась с рисками из-за повреждения внешних линий, необходимых для охлаждения реакторов. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.