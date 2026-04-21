Мадьяр пригрозил отстранить президента Венгрии Шуйока

сегодня в 17:38

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что инициирует отстранение президента Венгрии Тамаша Шуйока, если тот не уйдет в отставку до 31 мая, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Петер Мадьяр предупредил, что Тамаш Шуйок и ряд других чиновников должны покинуть свои посты добровольно. В противном случае он намерен действовать «по мандату, полученному от миллионов венгров».

Политик обозначил крайний срок — 31 мая. После этой даты партия готова инициировать процедуры отстранения.

По итогам обработки 100% голосов партия «Тиса» получила 141 мандат в парламенте. Альянс «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» завоевал 52 места. «Тиса» победила в 96 одномандатных округах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.