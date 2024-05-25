Ллойд Остин вернулся к работе шефа Пентагона после медпроцедуры

Шеф Пентагона Ллойд Остин вернулся к обязанностям после перенесенной медицинской процедуры, пишет РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

«Сегодня, примерно в 18.00 по времени восточного побережья США (1.00 мск субботы), министр обороны Ллойд Дж. Остин III перенес успешную элективную минимально инвазивную нехирургическую процедуру в связи с проблемой мочевого пузыря в национальном военном медицинском центре Уолтера Рида», — сказано в сообщении.

Министр уже вернулся к обязанностям. Ранее он передал полномочия своему заместителю Кейтлин Хикс на время операции. Процедура заняла два с половиной часа. Отмечается, что никаких изменений в графике Остина не последовало.

Шеф Пентагона в конце прошлого года также перенес перенес операцию по поводу рака простаты. Вместе с этим он лечился от воспаления мочевыводящих путей. Это вызвало определенные недовольства в прессе, так как общество посчитало, что министр скрывает проблемы со здоровьем.