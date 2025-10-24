Литва вновь закрыла два автомобильных пункта пропуска на границе с Беларусью

Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил о внезапном закрытии Литвой двух автомобильных пунктов пропуска на совместной границе.

Речь идет о КПП «Мядининкай»/«Каменный Лог» и «Шальчининкай»/«Бенякони», где литовская сторона прекратила пропуск грузовых и легковых транспортных средств в 21:40 по московскому времени.

В белорусском ведомстве отметили, что решение было принято без предварительного уведомления, хотя ранее премьер-министр Литвы заявляла о планах закрыть пункты пропуска до полудня 25 октября.

Это уже не первый случай временного ограничения движения на литовско-белорусской границе, отметили в ведомстве.