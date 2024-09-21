Литовский ведущий предложил расстреливать родителей за просмотры русских фильмов

Литовский радио- и телеведущий Альгис Раманаускас заявил, что родителей, включающих при своих детях русские фильмы, необходимо расстреливать, сообщает Sputnik .

По словам мужчины, если литовские граждане включают русские фильмы и слушают русскую музыку, при этом у них есть дети, то таких людей надо расстрелять.

«… Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать», — заявил Раманаускас.

Его слова резко осудили депутаты Сейма. Так, парламентарий Мингадугас Пуйдокас отметил, что уже обратился с заявлением в полицию. Он также потребовал реакции от спикера Сейма Литовской Республики и председателя партии консерваторов.

Пуйдокас отметил, что ждет осуждения с их стороны и призывы начать судебное расследование. Пока что политики свои комментарии по этому поводу не дали.

Кроме того, слова телеведущего раскритиковали представители партии «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей». Там обратились к президенту и попросили принять срочные меры в отношении Раманаускаса, который призывает к убийству и разжиганию ненависти.