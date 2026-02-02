Лавров: Россия передала Украине 12 тыс тел погибших военных и получила 200

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с июля прошлого года Россия передала Украине свыше 12 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а российская сторона получила от Киева более 200 тел погибших бойцов, сообщает РБК .

По словам главы российской дипломатии, в период с 2024 по 2025 годы при посредничестве властей ОАЭ состоялось 17 обменов военнопленными и другими удерживаемыми лицами. В результате было освобождено более 4 тыс. человек, из которых свыше половины вернулись на Родину в период с мая по октябрь прошлого года.

В конце января российская сторона передала Украине 1 тыс. тел военнослужащих, а возвратила 38 тел бойцов Вооруженных сил РФ в рамках стамбульских договоренностей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перемирие, которое стремится достичь Украина, является абсолютно неприемлемым для России.

