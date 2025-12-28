Лавров: контингенты Европы на Украине станут законной целью военных РФ

Если воинские контингенты так называемой «коалиции желающих» из ЕС появятся на Украине, тогда они станут законной целью для ВС РФ, сообщил глава МИД страны Сергей Лавров.

«Амбиции (европейских политиков) буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Он отметил, что больше ничем нельзя объяснить продолжающиеся в ЕС разговоры о направлении Киеву воинских контингентов стран в формате «коалиции желающих».

«Мы уже сто раз заявляли, что в таком случае они станут законной целью для наших вооруженных сил», — подчеркнул руководитель МИД.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил. что украинские власти и их западные кураторы не ищут диалога.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.