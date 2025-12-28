Лавров: Москва не видит готовности Киева к конструктивным переговорам

Власти России констатируют отсутствие готовности со стороны Киева и его западных покровителей к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта.

Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что украинская сторона продолжает терроризировать мирное население и совершать диверсии против гражданской инфраструктуры.

Глава МИД также отметил, что ВСУ не оставляют попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегическая инициатива, по его словам, прочно принадлежит российской армии.

Заявление прозвучало на фоне информации о предстоящей 28 декабря встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и анонсированных новых переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее МИД России отмечал «медленный, но верный прогресс» в диалоге с Вашингтоном.

