Лавров: генсек НАТО призывает Зеленского стоять на своем до начала переговоров

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает президента Украины Владимира Зеленского стоять на своем и не проявлять слабость до тех пор, пока не начнутся переговоры по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Группы 20 (G20) в ЮАР, сообщает ТАСС .

Рютте указывает на то, что Зеленскому нельзя даже намекать на смягчение позиции. Также украинскому президенту не рекомендуют соглашаться и с «территориальными уступками».

Генсек НАТО, по мнению Лаврова, хочет не допустить раскола среди стран Запада. Также Рютте пытается дать оценку иностранных государств.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сильно разозлился на Зеленского. Политик хотел лишить Украину военной помощи.