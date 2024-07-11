Латвийский суд приговорил женщину к трем годам за поддержку СВО
В Ригу осудили женщину за слова о дружбе с Путиным
В Ригу женщину за слова о дружбе с президентом России Владимиром Путиным приговорили к трем годам тюрьмы, пишет РИА Новости.
Жительница латвийской столицы Елена Крейле вывесила на окне своей квартиры российский флаг и слова в поддержку российского лидера.
Этого хватило, чтобы рижский городской суд приговорил активистку к трем годам реального лишения свободы.
«Крейле… через одежду (оказывала — ред) поддержку российской специальной военной операции на Украине. На ее окнах была надпись «Путин — мой друг», — говорится в материалах дела.
Женщину осудили, в частности, за «преступления против мира», сказано в приговоре.