Латвийский суд приговорил женщину к трем годам за поддержку СВО

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В Ригу осудили женщину за слова о дружбе с Путиным

В Ригу женщину за слова о дружбе с президентом России Владимиром Путиным приговорили к трем годам тюрьмы, пишет РИА Новости .

Жительница латвийской столицы Елена Крейле вывесила на окне своей квартиры российский флаг и слова в поддержку российского лидера.

Этого хватило, чтобы рижский городской суд приговорил активистку к трем годам реального лишения свободы.

«Крейле… через одежду (оказывала — ред) поддержку российской специальной военной операции на Украине. На ее окнах была надпись «Путин — мой друг», — говорится в материалах дела.

Женщину осудили, в частности, за «преступления против мира», сказано в приговоре.