Латиноамериканские страны отвергли военную операцию США в Венесуэле
Ряд стран выступили против попыток США контролировать ресурсы Венесуэлы
Правительства шести стран — Испании, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики и Уругвая — выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили военные действия США в Венесуэле.
Как сообщает The Washington Post, в документе отмечается, что американская операция создает крайне опасный прецедент для международного мира и региональной безопасности.
Помимо осуждения силового вмешательства, страны выразили серьезную обеспокоенность в связи с попытками США установить контроль над природными и стратегическими ресурсами Венесуэлы.
Ранее в Каракасе прошел массовый митинг в поддержку Мадуро с требованием его освобождения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.