Латиноамериканские страны отвергли военную операцию США в Венесуэле

сегодня в 02:42

Правительства шести стран — Испании, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики и Уругвая — выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили военные действия США в Венесуэле.

Как сообщает The Washington Post, в документе отмечается, что американская операция создает крайне опасный прецедент для международного мира и региональной безопасности.

Помимо осуждения силового вмешательства, страны выразили серьезную обеспокоенность в связи с попытками США установить контроль над природными и стратегическими ресурсами Венесуэлы.

Ранее в Каракасе прошел массовый митинг в поддержку Мадуро с требованием его освобождения.

