КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана присягнул на верность новому Верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям, сообщает РИА Новости .

«КСИР Ирана, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов, готов всецело присягнуть на верность… Моджтабе Хаменеи, а также сохранять ценности исламской революции и защищать драгоценное наследие имамов революции — (первого Верховного лидера — ред.) имама (Рухоллы — ред.) Хомейни, да будет доволен им Аллах, и имама (Али — ред.) Хаменеи, да помилует его Аллах», — говорится в заявлении.

Ранее совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов, расположенных в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, ряд ближневосточных стран ввел запрет на использование своего воздушного пространства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.