Крымский политик хочет депортировать «ждунов» из России
В Крыму предложили ввести санкции к «ждунам»
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ввести санкции к «ждунам» — симпатизирующим ВСУ гражданам, пишет РИА Новости.
Смирнов считает, что понятие «ждун» необходимо закрепить на законодательном уровне.
Таких людей нужно лишать лишать российского гражданства или вообще депортировать из России, сказал политик в беседе с представителем агентства.
Общественный деятель подчеркнул, что готов инициировать дискуссию по этому поводу, указано в публикации.