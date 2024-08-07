Крымский политик хочет депортировать «ждунов» из России

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В Крыму предложили ввести санкции к «ждунам»

Смирнов считает, что понятие «ждун» необходимо закрепить на законодательном уровне.

Таких людей нужно лишать лишать российского гражданства или вообще депортировать из России, сказал политик в беседе с представителем агентства.

Общественный деятель подчеркнул, что готов инициировать дискуссию по этому поводу, указано в публикации.