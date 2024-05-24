Крючков назвал видео прилетов ВСУ топливом для украинской пропаганды

Люди, публикующие кадры атаки ВСУ на российские территории, только помогают противнику, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram .

«Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — пояснил он.

Крючков добавил, что «самым кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий» в Крыму готовы оплатить билеты и отвезти на похороны погибших под Симферополем людей.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил о двух жертвах в результате ракетной атаки киевских боевиков в Симферопольском районе. Также источники сообщили, что полуостров был атакован минимум 16-ю ракетами. Предположительно, это могли быть Storm Shadow.