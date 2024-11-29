Песков: миротворцев на Украине могут разместить только с согласия обеих сторон

Миротворцев в той или иной стране могут разместить только в том случае, если обе стороны согласны с этим. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости об отправке солдат других государств на Украину, сообщает РБК .

Чтобы закончить конфликт между Москвой и Киевом, необходимо ликвидировать причины, по которым он начался. Это более глубокая работа, чем только лишь отправка миротворческого контингента. Он может разместиться в стране только в том случае, если обе стороны будут на это согласны, отметил Песков.

Также у России имеются конкретные параметры, нужные для урегулирования. Чтобы добиться его, необходимо избавиться от причин, по которым конфликт между Москвой и Киевом начался.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин перечислял, почему начался украинский кризис, во время выступления перед руководящим составом отечественного министерства иностранных дел.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что страны Запада собираются отправить на Украину миротворцев. Таким образом они фактически оккупируют страну.