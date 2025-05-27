Кремль отреагировал на слова Мерца об увеличении дальности ракет для Украины

Если слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что западные союзники снимают ограничения по дальнобойности оружия для Украины, соответствуют действительности, то это является серьезной эскалацией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

В понедельник, 26 мая, немецкий лидер заявлял, что решение об увеличении дальности оружия для Украины принято. Позже вице-канцлер Ларс Клингбайль сообщал, что Германия не меняла политику по дальнобойному оружию. Спустя время Мерц снова сказал, что для Украины больше нет ограничений по дальности оружия, и такое решение было принято еще несколько месяцев назад.

На этот счет Песков отметил, что сейчас Мерц «изрядно крутится».

«Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит, наверное, тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются», — прокомментировал представитель Кремля.

Фридрих Мерц заявлял, что Германия, Франция, США и Великобритания снимают ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Ранее федеральный канцлер также выступал за передачу Киеву дальнобойных немецких ракет Taurus.