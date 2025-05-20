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Косачев заявил о возможном формировании переговорных групп РФ-США и Украина-ЕС

После телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа появилось ощущение, что есть две группы, проводящие консультации и переговоры, — РФ-США и Украина-ЕС. Однако американский президент признал Россию субъектом международных отношений, сообщил зампред Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале .

В российско-американской консультационно-переговорной группе обсуждают перспективы того, как добиться мира. В украинско-европейской, наоборот, того, как продолжить боевые действия.

ЕС пытается затянуть Трампа в собственную консультационно-переговорную группу. В ней Украина должна быть субъектом, а РФ — объектом.

Но американский президент первым осознал, что Россия является субъектом международных отношений наравне с другими странами, отметил зампред Совфеда. Разговор с Москвой можно вести исключительно на равных.

Путин и Трамп поговорили по телефону 19 мая. Диалог длился около двух часов.