Королевский ВМФ годами скрывал утечки с ядерного склада в Шотландии

Расследование The Guardian вскрыло многолетнее загрязнение озера Лох-Лонг радиоактивными отходами с одной из самых секретных военных баз Великобритании — склада ядерных боеголовок в Кулпорте (западная Шотландия), сообщает газета «Известия» .

Согласно документам Шотландского агентства по охране окружающей среды, утечки происходили из-за катастрофического состояния инфраструктуры: 50% трубопроводов на базе давно выработали свой ресурс.

ВМФ неоднократно сбрасывал загрязнённую воду в озеро из-за аварий. Правительство пыталось засекретить данные, но было вынуждено их обнародовать.

База в Кулпорте — критически важный объект, где хранятся ядерные боеголовки для четырёх подлодок системы Trident.

Это уже не первый случай проблем с ядерной инфраструктурой Великобритании — в 2023 году сообщалось о трещинах в реакторе атомной подлодки в Девонпорте.