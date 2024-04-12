Константинов назвал колоссальным ущерб Крыму от нахождения в составе Украины

Крыму был нанесен колоссальный ущерб за время нахождения полуострова в составе Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости .

Он отметил, что сегодня специалисты проводят «последовательную, скрупулезную работу» по оценке ущерба. В частности, речь идет и об упущенной прибыли.

«Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики», — указал парламентарий.

Рабочая группа, по его словам, оценивает потери, нанесенные региону энергетической блокадой.

«Дальше — займемся продовольственной, банковской и другими блокадами. Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной», — резюмировал Константинов.

После данные по ущербу будут предъявлены киевским властям.